Президент каталонцев Хосеп Бартомеу хочет планирует провести встречу с отцом Месси и предложить игроку продлить контракт до 2023 года.
Отмечается, что Месси хочет покинуть "Барселону" бесплатно согласно одному из пунктов действующего соглашения.
Источник: ESPN
Источник: "Барселона" хочет продлить контракт с Месси
Руководство "Барселоны" хочет удержать в клубе нападающего Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
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