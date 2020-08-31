Источник: "Барселона" хочет продлить контракт с Месси

Руководство "Барселоны" хочет удержать в клубе нападающего Лионеля Месси.

Фото: Getty Images

Президент каталонцев Хосеп Бартомеу хочет планирует провести встречу с отцом Месси и предложить игроку продлить контракт до 2023 года.



Отмечается, что Месси хочет покинуть "Барселону" бесплатно согласно одному из пунктов действующего соглашения.



Источник: ESPN