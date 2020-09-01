Отец Месси в Барселоне встретится с Бартомеу

Отец форварда "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси вылетел в Барселону, чтобы встретиться с президентом клуба Хосепом Бартомеу.

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Месси-старший планирует договориться с руководством "Барселоны" об уходе сына из клуба.



На прошлой неделе аргентинец принял решение покинуть каталонский клуб. "Барселона" готова отпустить Месси только за 700 миллионов евро - эта сумма прописана в соглашении игрока.



В услугах нападающего заинтересованы "ПСЖ", "Интер" и "Манчестер Сити". Контракт Месси с "Барселоной" истекает через год.



Источник: Ole