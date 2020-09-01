Месси-старший планирует договориться с руководством "Барселоны" об уходе сына из клуба.
На прошлой неделе аргентинец принял решение покинуть каталонский клуб. "Барселона" готова отпустить Месси только за 700 миллионов евро - эта сумма прописана в соглашении игрока.
В услугах нападающего заинтересованы "ПСЖ", "Интер" и "Манчестер Сити". Контракт Месси с "Барселоной" истекает через год.
Источник: Ole
Отец Месси в Барселоне встретится с Бартомеу
Отец форварда "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси вылетел в Барселону, чтобы встретиться с президентом клуба Хосепом Бартомеу.
Фото: © REUTERS
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