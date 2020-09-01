В "Интере" опровергли информацию об интересе к Месси

"Интер" не проявляет интереса к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

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Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио.



"Мы не планируем подписывать Месси. Я не знаю, откуда взялась данная информация. Нет ни одного клуба, который не хотел бы видеть у себя Месси, но это нереально", - цитирует Аузилио Football Italiа.



Ранее сообщалось, что Месси сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть клуб. По данным испанских СМИ, каталонцы не хотят расставаться с аргентинцем бесплатно и хотят получить с его продажи 700 миллионов евро.



В услугах Месси активно заинтересован "Манчестер Сити".