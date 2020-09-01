Источник: Месси согласовал с "Манчестер Сити" пятилетний контракт

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласовал контракт с "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
Сообщается, что соглашение аргентинца с "горожанами" рассчитано на пять лет и сумму в 700 млн евро. Более того, что Месси предложили долю в компании City Football Group, которая управляет английским клубом.

Согласно условию контракта, Лионель должен будет провести три сезона в Англии, а потом отправиться в США, где будет защищать цвета футбольного клуба "Нью-Йорк".

Ранее неоднократно появлялась информация, что Месси сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть клуб. По данным испанских СМИ, каталонцы не хотят расставаться с аргентинцем бесплатно и хотят получить с его продажи 700 миллионов евро.

Накануне отец и агент футболиста - Хорхе Месси - прибыл в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством каталонского клуба. Сам игрок не появляется на тренировках, а также пропустил плановый медосмотр перед началом сезона. Сообщалось, что Месси не собирается приезжать в расположение клуба, несмотря на относительно скорый старт чемпионата.

Источник: Daily Record

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Теги: Месси Барселона Манчестер Сити Ла Лига АПЛ Трансферы
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