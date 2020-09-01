"Величайшее предательство в истории футбола". Испанский журналист — об уходе Месси

Испанский журналист Эду Агирре рассказал своё отношении к возможному уходу нападающего Лионеля Месси из "Барселоны".

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— Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает "Барселону", бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики "Барселоны" этого не заслуживают, — заявил журналист.



Напомним, история с уходом 33-летнего Месси из "Барселоны" началась несколько дней назад. Сообщается, что футболист хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке согласно пункту в контракте. В клубе уверены, что действие этого пункта истекло и тем, кто захочет купить Месси, придётся выплатить сумму отступных — 700 млн евро.

