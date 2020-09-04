По информации журналиста Даниэле Лонго, в услугах голландского футболиста заинтересован лично главный тренер каталонцев Рональд Куман. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 44 миллиона евро.
В прошлом сезоне Депай вместе с "Лионом" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Также 26-летний форвард выступал за ПСВ и "Манчестер Юнайтед".
Депай в ближайшее время подпишет контракт с "Барселоной"
"Барселона" приобретет нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.
thesun.co.uk
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