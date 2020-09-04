Депай в ближайшее время подпишет контракт с "Барселоной"

"Барселона" приобретет нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

thesun.co.uk

По информации журналиста Даниэле Лонго, в услугах голландского футболиста заинтересован лично главный тренер каталонцев Рональд Куман. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 44 миллиона евро.



В прошлом сезоне Депай вместе с "Лионом" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Также 26-летний форвард выступал за ПСВ и "Манчестер Юнайтед".