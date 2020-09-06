Каталонский клуб отправил специальную медицинскую бригаду к аргентинцу. Если тест на коронавирус покажет отрицательный результат, то уже в понедельник Месси сможет начать тренироваться с командой.
Напомним, что из-за разногласий с руководством клуба нападающий не пришел на командный медосмотр и пропустил начало предсезонного сбора. Месси намеревался покинуть Каталонию, но из-за нежелания судиться с родным клуб принял решение остаться.
Источник: Ole
Источник: Месси сдал тест на коронавирус и может присоединиться к "Барселоне" в понедельник
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси дома сдал тест на COVID-19.
Фото: ФК "Барселона"
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