Месси может потерять статус капитана в новом сезоне

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может лишиться капитанской повязки в следующем сезоне.

Global Look Press

Сообщается, что после недавней истории с желаем аргентинца уйти из "Барселоны" капитанскую повязку могут получить Серхио Бускетс или Херард Пике.



Напомним, Месси ранее уведомил руководством "Барселоны" о желании уйти в другой клуб. Однако позже решил отработать свой контракт до конца.



Источник: Sport.es