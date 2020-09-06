Сообщается, что после недавней истории с желаем аргентинца уйти из "Барселоны" капитанскую повязку могут получить Серхио Бускетс или Херард Пике.
Напомним, Месси ранее уведомил руководством "Барселоны" о желании уйти в другой клуб. Однако позже решил отработать свой контракт до конца.
Источник: Sport.es
Месси может потерять статус капитана в новом сезоне
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может лишиться капитанской повязки в следующем сезоне.
Global Look Press
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