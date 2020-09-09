Суарес приостановил переговоры о трансфере в "Ювентус"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заморозил переговоры о переходе в "Ювентус".

AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press

Сообщается, что уругваец сомневается в правильности перехода в туринский клуб, поскольку осознаёт, что, вероятнее всего, это его последний крупный трансфер в карьере. Форвард хочет оценить все возможные сценарии, прежде чем принять окончательное решение.



Напомним, что Суарес не входит в планы нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана. Как сообщалось ранее, Луис уже договорился о двухгодичном контракте с "Ювентусом" с опцией продления на еще 1 год.



В минувшем сезоне чемпионата Испании 33-летний нападающий провел 28 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.



Источник: Sport.es