Сообщается, что 33-летний уругваец рассматривает вариант с переходом в "Атлетико". В услугах игрока также заинтересован главный тренер мадридской команды Диего Симеоне.
Ранее была информация, что на Суареса также претендует "Ювентус", однако игрок сомневается в переходе в туринский клуб.
Отмечается, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман в будущем не рассчитывает на Суареса.
В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий в составе каталонской команды провел 28 матчей и забил 16 мячей.
Источник: Cuatro
Луис Суарес может перейти в "Атлетико"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клуб в это трансферное окно.
Фото: Global Look Press
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