Луис Суарес может перейти в "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клуб в это трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Сообщается, что 33-летний уругваец рассматривает вариант с переходом в "Атлетико". В услугах игрока также заинтересован главный тренер мадридской команды Диего Симеоне.



Ранее была информация, что на Суареса также претендует "Ювентус", однако игрок сомневается в переходе в туринский клуб.



Отмечается, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман в будущем не рассчитывает на Суареса.



В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий в составе каталонской команды провел 28 матчей и забил 16 мячей.



Источник: Cuatro