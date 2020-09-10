Модрич - о Роналду: главное качество "Реала" - теперь мы не зависим от одного игрока

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал игру команды без нападающего Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел в "Ювентус".
Фото: Getty Images
- Играть с Криштиану было невероятно. Мы тоже играли как команда, но когда дела идут плохо, вам нужен кто-то, кто может добавить немного магии. Уже два года без него мы более компактны, больше сплочены на поле. Самое главное наше качество – теперь мы не зависим от одного игрока, - цитирует Модрича A Bola со ссылкой на The Times.

Криштиану Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с 2009 по 2018. Форвард дважды стал чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и два раза Суперкубок УЕФА.

В "Ювентус" Роналду перешел летом 2018 года за 112 миллионов евро. В составе "старой синьоры" португалец дважды стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

Модрич перешел в мадридский клуб летом 2012 года из "Тоттенхэма". На счету хорвата более 350 игр за "Реал".

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Теги: Модрич Роналду Реал Ла Лига Ювентус Серия А
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