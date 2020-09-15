Мбаппе намерен продолжить карьеру в "Реале"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку в конце сезона 2020/21.

Фото: readfootball.com

По информации источника, французский футболист принял решение относительно своего будущего клуба. Мбаппе хочет играть за мадридский "Реал".



Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий сообщил руководству "ПСЖ" о намерении покинуть клуб следующим летом. Слухи о желании "сливочных" приобрести Мбаппе ходят довольно давно.



Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Франции форвард провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 6 ассистов.



Источник: El Chiringuito TV