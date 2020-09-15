— Президент "Барселоны" сказал мне в воскресенье, что клуб сильно пострадал от коронавирусного кризиса и не имеет возможности сделать ему предложение, — заявил президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс.
Напомним, ранее сообщалось, что клубы сошлись на 30 млн евро за 26-летнего голландца, который в этом сезоне Лиги 1 забил три гола в двух матчах.
Источник: GFFN
"Барселона" сильно пострадала от кризиса из-за коронавируса. Клуб не cможет оформить сделку по Депаю
Трансфер нападающего "Лиона" Мемфиса Депая в "Барселону" может оказаться под угрозой срыва.
Фото: Getty Images
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