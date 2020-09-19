Президент "Барселоны" — о конфликте с Месси: я не мог позволить ему покинуть клуб

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался о конфликте с нападающим команды Лионелем Месси.

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— Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем, — рассказал функционер в интервью Marca.



Бартомеу также отметил, что наличие Месси в команде — это залог успеха. Он не собирается вступать в споры с Месси, а хочет поздравить всех, что аргентинец остался в клубе.



Напомним, ранее Месси заявил, что президент не позволил ему покинуть клуб летом.