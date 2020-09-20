Вратарь "Королевского клуба" уверен, что его команда умеет забивать - просто иногда мяч не хочет лететь в ворота. И не сомневается, что "Реал" забьет еще много голов.
"Для нас очень важно играть на ноль. Так было после рестарта сезона. Многие наши игры завершились без пропущенных голов", - передает слова Тибо Куртуа Movistar.
Этим матчем "Реал" открыл для себя новый сезон Примеры, в то время как многие соперники сыграли уже дважды, а некоторые - в том числе "Барселона", "Севилья" и "Атлетико" - не провели еще ни одного матча. В промежуточной турнирной таблице "бланкос" занимают 10 строчку. В прошлом сезоне "Реал" выиграл золотые медали, набрав по итогам чемпионата 87 очков, в то время как у "Барселоны" было 82.
Куртуа о нулевой ничьей с "Реалом Сосьедад": для нас очень важно играть на ноль
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о гостевом матче второго тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад" (0:0), которым "сливочные" открыли новый сезон.
Фото: Getty - Contributor
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