Каниджа: возможно, Месси не хватает лидерских качеств

Бывший форвард сборной Аргентины Клаудио Каниджа заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не умеет правильно реагировать на сложности на футбольном поле.



Фото: Marca

В межсезонье стало известно, что Месси хочет покинуть "Барселону". Футболист пытался перейти в другой клуб, но руководство "Барсы" его не отпустило.



По слухам Месси решил уйти после того, как каталонцы проиграли со счётом 2:8 "Баварии" в Лиге чемпионов.



"Месси готов брать на себя ответственность, но в важнейшие моменты ему бывает непросто. Возможно, ему не хватает лидерских качеств. Но когда его команде не удаётся легко победить, он опускает руки", - цитирует Каниджу TNT Sports.