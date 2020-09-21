В межсезонье стало известно, что Месси хочет покинуть "Барселону". Футболист пытался перейти в другой клуб, но руководство "Барсы" его не отпустило.
По слухам Месси решил уйти после того, как каталонцы проиграли со счётом 2:8 "Баварии" в Лиге чемпионов.
"Месси готов брать на себя ответственность, но в важнейшие моменты ему бывает непросто. Возможно, ему не хватает лидерских качеств. Но когда его команде не удаётся легко победить, он опускает руки", - цитирует Каниджу TNT Sports.
Каниджа: возможно, Месси не хватает лидерских качеств
Бывший форвард сборной Аргентины Клаудио Каниджа заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не умеет правильно реагировать на сложности на футбольном поле.
Фото: Marca
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