Текущее соглашение уругвайского нападающего с каталонцами истекает следующим летом. "Барса" рассчитывает досрочно разорвать контракт.
Чтобы добиться от Суареса досрочного ухода, каталонцы предлагают ему 7 млн евро. По данным Cadena Ser, уругваец отказывается от предложения. Он хочет получить порядка 14 млн евро - полную зарплату за год.
Ранее стало известно, что "Ювентус" не будет подписывать контракт с игроком, несмотря на соответствующие слухи.
"Барселона" предложила Суаресу 7 млн евро за разрыв контракта
Руководство "Барселоны" ведёт переговоры с форвардом клуба Луисом Суаресом о досрочном разрыве контракта.
Фото: Mundo Deportivo
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