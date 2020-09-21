"Барселона" предложила Суаресу 7 млн евро за разрыв контракта

Руководство "Барселоны" ведёт переговоры с форвардом клуба Луисом Суаресом о досрочном разрыве контракта.



Фото: Mundo Deportivo

Текущее соглашение уругвайского нападающего с каталонцами истекает следующим летом. "Барса" рассчитывает досрочно разорвать контракт.



Чтобы добиться от Суареса досрочного ухода, каталонцы предлагают ему 7 млн евро. По данным Cadena Ser, уругваец отказывается от предложения. Он хочет получить порядка 14 млн евро - полную зарплату за год.



Ранее стало известно, что "Ювентус" не будет подписывать контракт с игроком, несмотря на соответствующие слухи.