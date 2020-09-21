Суарес согласовал контракт с "Атлетико"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес планирует продолжить карьеру в "Атлетико".



Фото: Goal

Уругвайский нападающий уже согласовал условия контракта с "матрасниками". Он подпишет с ними соглашение на два года.



"Барселона" рассчитывает расстаться с Суаресом, контракт которого истекает следующим летом. Каталонцы готовы заплатить ему половину от годовой зарплаты за разрыв соглашения.



По данным Mundo Deportivo, Суарес окажется в "Атлетико", если мадридцы продадут форварда Диего Косту. Его зарплата составляет около 8 млн евро в год.