Уругвайский нападающий уже согласовал условия контракта с "матрасниками". Он подпишет с ними соглашение на два года.
"Барселона" рассчитывает расстаться с Суаресом, контракт которого истекает следующим летом. Каталонцы готовы заплатить ему половину от годовой зарплаты за разрыв соглашения.
По данным Mundo Deportivo, Суарес окажется в "Атлетико", если мадридцы продадут форварда Диего Косту. Его зарплата составляет около 8 млн евро в год.
Суарес согласовал контракт с "Атлетико"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес планирует продолжить карьеру в "Атлетико".
Фото: Goal
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