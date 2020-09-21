СМИ: Суарес и "Барселона" согласовали разрыв контракта

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес досрочно покинет команду.

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Сообщается, что 33-летний футболист отказался от части зарплаты, которая полагалась ему за последний год контракта.



Изначально Суарес хотел перейти в "Ювентус", но из-за невозможности вовремя оформить документы, вероятно, продолжит карьеру в мадридском "Атлетико".



Суарес перешёл в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля" за 81 млн евро. За шесть лет в клубе форвард провёл 283 матча, забил 198 голов и отдал 109 голевых передач.



Источник: RAC1.