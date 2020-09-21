Чемпионат Испании и Италии бесплатно покажут в соцсетях

Болельщики испанского и итальяского чемпионата смогут бесплатно насладиться любимым футболом.

Фото: Getty Images

Mail.ru организовывает показ чемпионата Италии и Испании в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассниках" и в сервисах на своём сайте.



Болельщики смогут насладиться каждой игрой этих чемпионатов в сезоне 2020/21.



Напомним, Ла Лига и Серия А уже дали старт новому сезону.