Mail.ru организовывает показ чемпионата Италии и Испании в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассниках" и в сервисах на своём сайте.
Болельщики смогут насладиться каждой игрой этих чемпионатов в сезоне 2020/21.
Напомним, Ла Лига и Серия А уже дали старт новому сезону.
Чемпионат Испании и Италии бесплатно покажут в соцсетях
Болельщики испанского и итальяского чемпионата смогут бесплатно насладиться любимым футболом.
Фото: Getty Images
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