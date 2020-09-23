СМИ: В "Ювентусе" предлагали университету, где Суарес сдавал тесты с решенными ответами, привилегии

В истории итальянского "Ювентуса" и нападающего "Барселоны" Луиса Суареса появилась новая информация.

Фото: Getty Images

Суарес был близок к переходу в итальянский клуб, однако футболист не успел бы получить вовремя документы, поэтому его трансфер сорвался.



Однако процесс сдачи экзамена обернулся большим скандалом: местные СМИ написали, что уругваец заранее знал ответы на вопросы по итальянскому языку, в результате чего сдал его знание на средний уровень.



Сегодня появилась очередная информация в этом деле. Сообщается, что юристы "Ювентуса" пообещали университету из Перуджи привилегии, если форвард успешно сдаст экзамен. Они уверяли, что в университет будет приезжать больше игроков для сдачи экзамена, что поднимет престиж учебного заведения. Эту информацию проверяют в стране.



Источник: Corriere della Sera.