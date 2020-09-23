Сообщается, что также вместе с командой занимались вратарь Яспер Силлессен и нападающий Кевин Гамейро.
Напомним, что Черышев получил повреждение в июле этого года, из-за чего пропустил концовку чемпионата Испании. У Дениса была диагностирована травма приводящей мышцы бедра.
Источник: пресс-служба "Валенсии"
Черышев приступил к тренировкам в общей группе "Валенсии"
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Валенсия"
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