Симеоне вернулся к тренировкам "Атлетико" после того, как переболел коронавирусом

Переболевший коронавирусом главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вернулся к исполнению своих обязанностей.

Фото: ФК "Атлетико"

12 сентября Симеоне прошёл тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. После аргентинец две недели провёл в самоизоляции и ещё два раза проходил тесты, которые показали отрицательный результат.



27 сентября в рамках 3-го тура чемпионата Испании "Атлетико" проведет домашний матч против "Гранады". Диего Симеоне сможет присутствовать на скамейке запасных в этой встрече.



Напомним, что игра против "Гранады" станет первой для "матрасников" в новом сезоне.



Источник: Marca