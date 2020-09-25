Фабрегас выразил надежду, что однажды Месси перейдет в "Монако"

Бывший партнер Лионеля Месси по "Барселоне" полузащитник Сеск Фабрегас, выступающий за "Монако", выразил надежду, что аргентинец однажды перейдёт в стан монегасков.
Фото: ФК "Барселона"
"Надеюсь, однажды Месси перейдёт в "Монако". Но это будет непросто — он действительно невероятный футболист. Месси заслуживает того, чтобы остаться в "Барселоне" навсегда, если этого захочет", - приводит слова испанца Goal.com.

Напомним, что Месси собирался покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно. Форвард требовал от клуба досрочного расторжения контракта, однако президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу отказал игроку. Из-за нежелания судиться с каталонским клубом Месси принял решение остаться, но при этом назвал катастрофой для клуба руководство во главе с Бартомеу.

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Теги: Фабрегас Барселона Месси Монако
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