Фабрегас выразил надежду, что однажды Месси перейдет в "Монако"

Бывший партнер Лионеля Месси по "Барселоне" полузащитник Сеск Фабрегас, выступающий за "Монако", выразил надежду, что аргентинец однажды перейдёт в стан монегасков.

Фото: ФК "Барселона"

"Надеюсь, однажды Месси перейдёт в "Монако". Но это будет непросто — он действительно невероятный футболист. Месси заслуживает того, чтобы остаться в "Барселоне" навсегда, если этого захочет", - приводит слова испанца Goal.com.



Напомним, что Месси собирался покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно. Форвард требовал от клуба досрочного расторжения контракта, однако президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу отказал игроку. Из-за нежелания судиться с каталонским клубом Месси принял решение остаться, но при этом назвал катастрофой для клуба руководство во главе с Бартомеу.