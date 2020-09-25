По информации источника, француз попал в сферу интересов "РБ Лейпцига".
Лемар перешел в "Атлетико" из "Монако" в 2018 году за 70 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Испании 24-летний полузащитник принял участие в 22 матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: Sky Sports
Лемар из "Атлетико" может перейти в "РБ Лейпциг"
Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Атлетико"
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