Лемар из "Атлетико" может перейти в "РБ Лейпциг"

Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар может сменить клубную прописку.

Фото: ФК "Атлетико"

По информации источника, француз попал в сферу интересов "РБ Лейпцига".



Лемар перешел в "Атлетико" из "Монако" в 2018 году за 70 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Испании 24-летний полузащитник принял участие в 22 матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: Sky Sports