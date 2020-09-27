"Барселона" разгромила "Вильярреал". Фати оформил дубль

Каталонская "Барселона" начала новый сезон в Ла Лиге с крупной победы над "Вильярреалом".
Фото: Getty Images
Счёт в матче открыл Ансу Фати. Спустя три минуты молодой испанец оформил дубль. На 35 минуте Месси реализовал пенальти, который заработал Фати. Тайм закончился автоголом защитника "Вильярреала" Торреса.

Во втором тайме за "Барселону" вышло несколько новичков. Тринкау, Пьянич и Педри сыграли первые минуты в составе новой команды.

Чемпионат Испании, 3 тур

"Барселона" 4:0 "Вильярреал"

Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пен.), Торрес, 45 (авто.)

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Теги: Барселона Вильярреал Ла Лига
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