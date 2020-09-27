Фати не смог получить награду игрока матча с "Вильярреалом" из-за того, что приз вручает пивная компания

Защитник "Барселоны" Жорди Альба был признан лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:0), несмотря на дубль и заработанный пенальти от Ансу Фати.

Фото: ФК "Барселона"

Причина такого решения весьма деликатна - спонсором награды является пивная компания, которая не имеет права вручать награду несовершеннолетним футболистам.



В матче с "Вильярреалом" Фати оформил дубль уже к 19-й минуте встречи. Также в первом тайме 17-летний нападающий заработал одиннадцатиметровый удар, который реализовал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Жорди Альба ассистировал Фати в моменте с первым голом "Барсы".