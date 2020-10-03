"Ювентус" ушёл на самоизоляцию из-за двух случаев коронавируса в клубе

"Ювентус" сообщил о двух случаях коронавируса среди персонала клуба.

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Команда ушла на самоизоляцию, несмотря на то, что эти люди не были игроками или представителями медицинского или технического персонала.



Завтра, 4 октября, клуб должен был провести игру с "Наполи", у которых также есть случаи заражения коронавирусом.



Источник: пресс-служба туринского клуба.