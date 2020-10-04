Черышев может продолжить карьеру в "Хетафе"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может перейти в "Хетафе".
Фото: ФК "Валенсия"
Как сообщает источник, "Хетафе" хочет усилить позицию крайнего полузащитника. Россиянин рассматривается как один из кандидатов на эту роль. Сам игрок, чтобы получать больше игрового времени, готов сменить команду.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании в составе "Валенсии" Черышев появился на поле в матче с "Леванте" (4:2) и отметился результативной передачей.

Источник: grada3.com.

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Теги: Валенсия Черышев Хетафе
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