Депай и Гарсия сегодня пройдут медобследование для "Барселоны"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай и защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия сегодня, 5 октября, пройдут медобследование перед переходом в "Барселону".

Фото: ФК "Лион"

Как сообщает источник, трансфер Депая обойдется каталонскому клубу в 25 млн евро. За Гарсию "сине-гранатовые" заплатят "Ман Сити" 15 млн евро без учета бонусов, а сам защитник подпишет с испанским клубом пятилетний контракт.



Напомним, что Гарсия является воспитанником "Барселоны". В 2016 году он перешел в "Манчестер Сити". В минувшем сезоне АПЛ 19-летний защитник принял участие в 13 матчах.



Депай выступает за "Лион" с 2017 года. В сезоне-2020/2021 в чемпионате Франции голландец за 6 матчей забил 4 гола, 3 из которых с пенальти.



Источник: "твиттер" журналиста Николо Скира