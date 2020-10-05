СМИ: 37-летний Яя Туре перейдет в клуб чемпионата Испании

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Как сообщает источник, 37-летний футболист близок к подписанию контракта с новичком испанского чемпионата "Кадисом".



Последним клубом ивуарийца был китайский "Циндао Хайню", в составе которого Туре провел 14 матчей и забил 2 гола. С 2010 по 2018 год хавбек выступал за "Ман Сити". С "горожанами" он трижды становился чемпионом Англии.



Источник: The Sun