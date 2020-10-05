Как сообщает источник, парижане не готовы выплачивать за футболиста сумму отступных в 16 млн евро, поэтому клубы сошлись на других условиях.
В зависимости от выступлений бразильца "Барселона" может получить до 3 млн евро, а также 35% от следующей продажи игрока.
Напомним, минувший сезон Алькантара провёл в аренде в "Сельте".
Источник: RAC1.
"Барселона" бесплатно отдаст Рафинью в "ПСЖ"
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара близок к уходу в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
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