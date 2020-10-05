"Барселона" бесплатно отдаст Рафинью в "ПСЖ"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара близок к уходу в "ПСЖ".

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, парижане не готовы выплачивать за футболиста сумму отступных в 16 млн евро, поэтому клубы сошлись на других условиях.



В зависимости от выступлений бразильца "Барселона" может получить до 3 млн евро, а также 35% от следующей продажи игрока.



Напомним, минувший сезон Алькантара провёл в аренде в "Сельте".



Источник: RAC1.