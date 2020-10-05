По сообщениям французских СМИ, трансфер форварда Мемфиса Депая из "Лиона" в "Барселону" был сорван из-за неудавшегося перехода вингера каталонцев Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед". Вырученные от сделки по Дембеле средства должны были покрыть сумму компенсации за переход нидерландского нападающего.
26-летний Депай выступает за "Лион" с января 2017 года, его предыдущим клубом был "Манчестер Юнайтед". За три с половиной года во французском клубе Депай принял участие в 144 матчах, забил 58 голов и выполнил 43 результативные передачи. В прошлом сезоне "Лион" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю турнира мюнхенской "Баварии".
Источник: RMC Sport
Источник: "Барселона" не подписала Депая из-за срыва перехода в "МЮ" Дембеле
Переход Мемфиса Депая из "Лиона" в "Барселону" не состоялся из-за отмены сделки по Усману Дембеле.
Фото: Getty Images
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