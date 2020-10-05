По информации испанских СМИ, "Барселона" проводит неформальные переговоры со своими игроками об уменьшении размеров заработной платы. Причиной этих действий являются финансовые сложности клуба. По итогам предыдущего финансового года "Барса" осталась в убытке - их размер составил 97 миллионов евро.
В трех стартовых играх текущего сезона Ла Лиги сине-гранатовые набрали 7 очков и занимают текущее 5 место. При этом "Барселона" провела меньше матчей, чем клубы, которые находятся выше нее - по потерянным очкам каталонцы находятся вровень с возглавляющим таблицу мадридским "Реалом".
Источник: Cadena SER.
Источник: "Барселона" уговаривает своих игроков снизить зарплаты, у клуба финансовые затруднения
"Барселона" ведет со своими футболистами переговоры о понижении заработной платы в связи с финансовыми трудностями.
Фото: Getty Images
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