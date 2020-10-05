Источник: "Барселона" уговаривает своих игроков снизить зарплаты, у клуба финансовые затруднения

"Барселона" ведет со своими футболистами переговоры о понижении заработной платы в связи с финансовыми трудностями.
Фото: Getty Images
По информации испанских СМИ, "Барселона" проводит неформальные переговоры со своими игроками об уменьшении размеров заработной платы. Причиной этих действий являются финансовые сложности клуба. По итогам предыдущего финансового года "Барса" осталась в убытке - их размер составил 97 миллионов евро.

В трех стартовых играх текущего сезона Ла Лиги сине-гранатовые набрали 7 очков и занимают текущее 5 место. При этом "Барселона" провела меньше матчей, чем клубы, которые находятся выше нее - по потерянным очкам каталонцы находятся вровень с возглавляющим таблицу мадридским "Реалом".

Источник: Cadena SER.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Барселона
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Александр Кокорин приобрел автомобиль "Ока" 5
Бикфалви продлил контракт с "Уралом"
"Эльче" объявил об аренде Ригони, а "Зенит" сообщил о полноценном переходе аргентинца 1
Силкин: ждем положительных результатов в матчах с Турцией и Венгрией. Сборная венчает наш чемпионат, показывает его уровень
Защитнику ЦСКА Виктору Васину исполнилось 32 года 3
Источник: киевское "Динамо" не смогло подписать игрока из-за отсутствия авиарейсов 1
Агент Норманна подтвердил интерес "Фулхэма", но игрок из "Ростова" не уйдет
Тренер "Туапсе" Леженцев отстранен от футбола на один год
Источник: "Барселона" уговаривает своих игроков снизить зарплаты, у клуба финансовые затруднения
"Спартак" могут наказать за большое количество зрителей на игре с "Зенитом" 11
Источник: "Барселона" не подписала Депая из-за срыва перехода в "МЮ" Дембеле
Карпин: понимаю, когда удаляют за оскорбления. Но не за вопрос в нормальной форме 6
Карпин - о судействе Турбина: по мне - это предвзятость. Причем однозначная 8
"Зенит" отправил Ригони в аренду в испанский "Эльче" 7
Неделчару - о переходе в AEK: вместе мы добьемся отличных результатов
Рафинья перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен"
Пономарев: уверен, что сборная России справится с командами Турции и Венгрии
"Манчестер Юнайтед" подписал Кавани 1
"Селтик" арендовал Лаксальта у "Милана"
"Рома" выкупила права на Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" бесплатно отдаст Рафинью в "ПСЖ"
Известен номер, под которым Вендел будет играть за "Зенит" 7
Бувач рассказал, что "Динамо" хотело вернуть Кокорина 1
"Барселона" хочет, чтобы Дембеле не проходил медосмотр перед уходом в это ТО 1
Ла Лига подтвердила выплату "Арсеналом" суммы отступных за Парти
ЦСКА показал закулисье матча с "Уралом"
Известна причина срыва трансфера нападающего "Хоффенхайма" Адамяна в "Краснодар" 4
Экс-защитник "Зенита" Осорио стал игроком "Пармы" 1
"Наполи" арендовал полузащитника "Челси" Бакайоко 1
Ловчев: Малкома купили за 40 млн, а со "Спартаком" был никаким. Дзюба не дотягивал до себя, которого он слепил 11
Все новости