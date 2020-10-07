Депай постарается перейти в "Барселону" в январе

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Мемфиса Депая в "Барселону".

Фото: ФК "Лион"

"Я дважды говорил с президентом "Барселоны" Бартомеу, он сказал, что не знает, как все может произойти.



Я знаю, что Куман вселял в Депая надежду и что Мемфис был готов пойти на жертвы. Сейчас он разочарован, но больше действиями "Барселоны". Он собирается сделать все возможное, чтобы перейти в каталонский клуб в январе", - приводит слова Ола Goal.



Напомним, что в летнее трансферное окно Депай был близок к трансферу в каталонский клуб, однако сделка не состоялась из-за сорвавшегося перехода нападающего "Барсы" Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед".



Депай перешел в "Лион" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний голландец сыграл в 6 матчах и забил 4 гола.