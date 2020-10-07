"Я дважды говорил с президентом "Барселоны" Бартомеу, он сказал, что не знает, как все может произойти.
Я знаю, что Куман вселял в Депая надежду и что Мемфис был готов пойти на жертвы. Сейчас он разочарован, но больше действиями "Барселоны". Он собирается сделать все возможное, чтобы перейти в каталонский клуб в январе", - приводит слова Ола Goal.
Напомним, что в летнее трансферное окно Депай был близок к трансферу в каталонский клуб, однако сделка не состоялась из-за сорвавшегося перехода нападающего "Барсы" Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед".
Депай перешел в "Лион" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний голландец сыграл в 6 матчах и забил 4 гола.
Депай постарается перейти в "Барселону" в январе
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Мемфиса Депая в "Барселону".
Фото: ФК "Лион"
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