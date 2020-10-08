Куртуа пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа получил травму.
Фото: Eurosport
Сообщается, что Куртуа имеет проблемы с поясничной мышцей, поэтому он в ближайшее время вернется в расположение "Реала".

Таким образом, Куртуа пропустит товарищеский матч сборной Бельгии против Кот-д’Ивуара (8 октября), а также поединки Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).

Источник: AS

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Теги: Сборная Бельгии Куртуа Лига Наций Ла Лига Реал
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