Сообщается, что Куртуа имеет проблемы с поясничной мышцей, поэтому он в ближайшее время вернется в расположение "Реала".
Таким образом, Куртуа пропустит товарищеский матч сборной Бельгии против Кот-д’Ивуара (8 октября), а также поединки Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).
Источник: AS
Куртуа пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа получил травму.
Фото: Eurosport
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