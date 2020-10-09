Тер Штеген подпишет новый контракт с "Барселоной"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заключит новое соглашение с командой.

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Как сообщает источник, 28-летний футболист продлит контракт до лета 2025 года. Текущий контракт немца заканчивается летом 2022 года.



В настоящее время тер Штеген восстанавливается от травмы.



Вратарь выступает за "Барселону" с 2014 года, проведя за команду 236 матчей, пропустив 222 мяча и 100 раз сыграв "на ноль".



Источник: Mundo Deportivo.