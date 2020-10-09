Как сообщает источник, 28-летний футболист продлит контракт до лета 2025 года. Текущий контракт немца заканчивается летом 2022 года.
В настоящее время тер Штеген восстанавливается от травмы.
Вратарь выступает за "Барселону" с 2014 года, проведя за команду 236 матчей, пропустив 222 мяча и 100 раз сыграв "на ноль".
Источник: Mundo Deportivo.
Тер Штеген подпишет новый контракт с "Барселоной"
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заключит новое соглашение с командой.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!