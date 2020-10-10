Сообщается, что для 28-летнего футболиста это будет уже третьей операцией на колене за два года. После нынешней он пропустит два месяца.
Последний раз футболист выходил на поле в марте 2020 года. Большую часть прошлого сезона хорватский футболист пропустил из-за серьёзной травмы, которую он получил в январе 2019 года.
Источник: Marca.
Защитник "Атлетико" пропустит два месяца из-за операции
Защитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько вынужден перенести очередную операцию на колене.
Фото: Getty Images
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