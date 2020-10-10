Защитник "Атлетико" пропустит два месяца из-за операции

Защитник мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько вынужден перенести очередную операцию на колене.

Фото: Getty Images

Сообщается, что для 28-летнего футболиста это будет уже третьей операцией на колене за два года. После нынешней он пропустит два месяца.



Последний раз футболист выходил на поле в марте 2020 года. Большую часть прошлого сезона хорватский футболист пропустил из-за серьёзной травмы, которую он получил в январе 2019 года.



Источник: Marca.