"Реал" и "Барселона" одновременно проиграли всухую впервые с 2001 года

"Барселона" и "Реал" уступили своим соперникам без забитых голов в пределах одного тура чемпионата Испании впервые за 20 сезонов.

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17 октября в рамках 6 тура Ла Лиги мадридский "Реал" уступил дома "Кадису" 0:1, в то время как "Барса" с таким же счетом проиграла в гостях "Хетафе".



Это первый случай одновременного "сухого" поражения обоих испанских грандов за последние 20 сезонов - в прошлый раз такая ситуация случилась в 22 туре чемпионата-2000/2001, когда "галактикос" проиграли 0:1 "Атлетику" из Бильбао, а сине-гранатовые - 0:4 "Расингу" из Сантандера.



"Реал" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 10 очками после 5 матчей, "Барселона" набрала 7 пунктов в 4 играх и занимает 9 строчку. 24 октября испанских грандов ждет очная встреча в Каталонии.