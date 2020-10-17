Во время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса только один футболист мадридского "Реала" отказался пойти на снижение зарплаты - им стал валлийский вингер Гарет Бэйл, сообщают испанские СМИ. Все остальные игроки при посредстве капитана команды Серхио Рамоса согласились на уменьшение заработной платы в размере 10%, а также отказались от бонусов за выигрыш чемпионата Испании. По некоторым данным, на такой шаг Бэйлу посоветовали пойти его агенты.
В сезоне 2019/20 31-летний Гарет Бэйл провел за "сливочных" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. В сентябре 2020 года игрок перешел на правах аренды в "Тоттенхэм", за который пока не провел ни одной игры.
Источник: Cadena SER
Источник: Бэйл стал единственным футболистом "Реала", отказавшимся снизить зарплату во время пандемии
Все игроки "Реала", кроме полузащитника Гарета Бэйла, согласились на сокращение зарплаты и отказ от бонусов.
Фото: Getty Images
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