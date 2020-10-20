Съемка рекламного ролика Ла Лиги привела к травмам двух игроков "Тенерифе"

Два защитника клуба испанской Сегунды "Тенерифе" получили травмы во время съемок рекламного ролика для Ла Лиги.

Фото: CD Tenerife

По информации испанских СМИ, защитники "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес травмировались, снимаясь в рекламном ролике для Ла Лиги. После съемок игроки почувствовали боль в мышцах. По этой причине Муньос был вынужден пропустить календарную встречу 6 тура Сегунды против хихонского "Спортинга" (1:1), в то время как Помарес успел восстановиться к матчу.



После 6 туров "Тенерифе" набрал 7 очков и занимает 14 строчку в турнирной таблице Сегунды, на 3 очка отстав от зоны плей-офф и на столько же опережая идущий 19-м (в зоне вылета) "Алькоркон".



Источник: AS