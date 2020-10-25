По информации источника, туринцы и каталонцы планируют начать переговоры с амстердамским клубом по трансферу 18-летнего футболиста в конце нынешнего сезона.
Гравенберх является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов хавбек принял участие в 4-х матчах, в которых сделал 2 результативные передачи.
Источник: Tuttosport
"Барселона" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Аякса"
Полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх входит в сферу интересов "Барселоны" и "Ювентуса".
Фото: ФК "Аякс"
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