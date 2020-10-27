"Лион" готов отдать "Барселоне" Депая бесплатно, если они арендуют Гризманна

"Лион" хочет арендовать нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Рональд Куман разочарован игрой француза и готов продать игрока или отдать его в аренду.



Если Гризманн согласится на аренду во французский клуб зимой, то "Лион" готов бесплатно отпустить в "Барселону" форварда Мемфиса Депая, чей переход в каталонский клуб сорвался в летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне испанского чемпионата 29-летний французский нападающий принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: Okdiario