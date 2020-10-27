"Барселона" проявляет интерес к нападающему ПСВ

Форвард ПСВ Дониэлл Мален может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Фото: ФК ПСВ

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована "Барселона". Каталонский клуб планирует сделать предложение по нападающему в зимнее трансферное окно, если не удастся договориться с "Лионом" о переходе Мемфиса Депая.



В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Мален провел 6 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.



Источник: Mundo Deportivo