По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована "Барселона". Каталонский клуб планирует сделать предложение по нападающему в зимнее трансферное окно, если не удастся договориться с "Лионом" о переходе Мемфиса Депая.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Мален провел 6 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Mundo Deportivo
"Барселона" проявляет интерес к нападающему ПСВ
Форвард ПСВ Дониэлл Мален может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Фото: ФК ПСВ
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