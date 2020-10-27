Экс-президент "Барсы" Бартомеу: клуб принял предложение сыграть в европейской Суперлиге

Бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу, 27 октября объявивший о своем уходе с должности, заявил о согласии каталонского клуба стать участником европейской Суперлиги.

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- "Барселона" приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге. Это будет гарантировать клубу финансовую жизнеспособность в будущем. Мы приняли будущий клубный чемпионат мира, - передает слова Бартомеу Diario Sport.



Ранее появлялась информация, что топ-клубы Европы хотят создать Суперлигу - новый турнир, который по замыслу должен заменить Лигу чемпионов УЕФА и принести своим участникам большую финансовую выгоду. Его формат подразумевает двухкруговой розыгрыш, аналогичный большинству европейских чемпионатов, и вероятный отказ клубов-участников не только от еврокубков, но и от национальных первенств.