Экс-президент "Барсы" Бартомеу: клуб принял предложение сыграть в европейской Суперлиге

Бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу, 27 октября объявивший о своем уходе с должности, заявил о согласии каталонского клуба стать участником европейской Суперлиги.
Фото: Getty Images
- "Барселона" приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге. Это будет гарантировать клубу финансовую жизнеспособность в будущем. Мы приняли будущий клубный чемпионат мира, - передает слова Бартомеу Diario Sport.

Ранее появлялась информация, что топ-клубы Европы хотят создать Суперлигу - новый турнир, который по замыслу должен заменить Лигу чемпионов УЕФА и принести своим участникам большую финансовую выгоду. Его формат подразумевает двухкруговой розыгрыш, аналогичный большинству европейских чемпионатов, и вероятный отказ клубов-участников не только от еврокубков, но и от национальных первенств.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ла Лига Барселона Бартомеу
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

В ожидании первой победы: «Зенит» и «Краснодар» проведут очередные матчи в Лиге чемпионов
Игнатьев: в плане мотивации «Бавария» выглядела не на должном уровне, порой сильные считают, что победа придет сама собой
Николич - об игре "Локомотива" против "Баварии": первые 20-25 минут слишком сильно уважали соперника
Семак: угрозу в "Боруссии" несет не один Холланд 6
Экс-президент "Барсы" Бартомеу: клуб принял предложение сыграть в европейской Суперлиге
Агент Маньяков: Семак своей работой не давал повода в себе усомниться. И все же приход Почеттино вероятен 3
Зе Луиш: почему не отдал пас на Жемалетдинова? Просто его не увидел 5
Гильерме - о матче с "Баварией": показали, что можем играть против любого соперника 6
Мы ждали от них безвольного слива, а они едва не набрали очки. Оценки игроков «Локо» за матч с «Баварией» 4
Хохлов: Локомотив мог выигрывать. Моменты были прекрасные 2
"Атлетико" вырвал победу у "Зальцбурга" и другие результаты Лиги чемпионов
"Реал" ушел от поражения на последних минутах, "Аталанта" Миранчука разошлась миром с "Аяксом" 1
Тренер "Баварии": нам пришлось потрудиться для победы над "Локомотивом"
Кириченко: с «Атлетико» у «Локомотива» будет более сложная игра, чем с «Баварией»
Николич: "Локомотив" должен был забивать больше, но не хватило завершения 5
Видео гола Антона Миранчука в ворота мюнхенской "Баварии" 2
Мещеряков - об игре "Локомотива": приятно, когда "Бавария" тянет время 1
"Барселона" объявила об отставке Бартомеу с поста президента клуба 2
Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч "Ювентус" - "Барселона" 2
Превосходя ожидания. "Локомотив" проиграл, но был для "Баварии" достойным соперником 6
У Азмуна диагностирована ангина, а Малком пропустит до 3 недель из-за травмы связки колена 8
"Интер" не смог обыграть донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов 6
"Бавария" победила "Локомотив", несмотря на гол Антона Миранчука 82
Миранчук остался в запасе "Аталанты" на матч с "Аяксом" 3
Президент "Барселоны" Бартомеу подал в отставку 5
Чорлука получил повреждение в матче с "Баварией"
Хакеры украли 519 тыс. евро выплат от "ПСЖ", предназначенных для "Бока Хуниорс" от трансфера Паредеса 1
Баринов: у футболистов "Локо" было паническое состояние после поражения от "Ротора"
"Барселона" проявляет интерес к нападающему ПСВ
Полузащитник "Локо" Баринов рассказал о реабилитации после травмы
Все новости
[dekstop] [/dekstop] -