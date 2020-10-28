Президент Ла Лиги: Суперлига - слабое и воображаемое соревнование, которое погубит "Барселону"

Unfortunate @jmbartomeu statement on his last day about @fcbarcelona joining a weak and imaginary competition which would be their ruin. It confirms his ignorance about the football industry. Sad end for a president with successes and lately many mistakeshttps://t.co/byyci9cl8h— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2020
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас критически высказался о перспективе возможного участия "Барселоны" в планируемой европейской Суперлиге. Ранее о принятии каталонским клубом приглашения в гипотетический турнир заявил экс-президент "Барсы" Хосеп Бартомеу.
- Неудачное заявление Хосепа Бартомеу в его последний день в "Барселоне" о присоединении к слабому и воображаемому соревнованию, которое их погубит. Это подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента, который сначала был успешен, а потом допустил множество ошибок, - заявил Тебас в своем твиттере.
"Барселона" при президентстве Бартомеу четырежды становилась чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также побеждала в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. 27 октября функционер заявил о своем уходе с поста.