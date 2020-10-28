Ранее Тускетс занимал должность председателя стратегической экономической комиссии каталонского клуба.
Напомним, что накануне пост президента "Барселоны" покинул Хосеп Бартомеу. Капитан сине-гранатовых Лионель Месии неоднократно выражал недовольство работой бывшего президента клуба.
Источник: официальный сайт ФК "Барселона"
Стало известно имя временно исполняющего обязанности президента "Барселоны"
"Барселона" объявила о назначении Карлеса Тускетса временно исполняющим обязанности президента клуба.
Фото: ФК "Барселона"
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