Тер Штеген занимается в общей группе "Барселоны", Умтити приступил к тренировкам

? Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2020
? @mterstegen1 trains with the group, @samumtiti joins part of the training ??
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"Барселона" сообщила о возвращении в строй голкипера Марка-Андре тер Штегена, который возобновил занятия в общей группе. В прошлом сезоне у вратаря возникали проблемы с сухожилием, 18 августа его колено было успешно прооперировано.
Также клуб проинформировал о возобновлении тренировок защитником Самюэлем Умтити, который пропустил концовку прошлого сезона из-за проблем с коленом и свой последний на данный момент матч сыграл в конце июня.
"Барселона" набрала 7 очков в 5 играх и находится на 12 позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея матчи в запасе по сравнению с конкурентами. В последних двух встречах чемпионата команда Рональда Кумана потерпела поражения - 0:1 от "Хетафе" на выезде и 1:3 дома от "Реала".