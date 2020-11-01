"Барселона" выдала свой худший старт в Ла Лиге за последние 18 лет

У "Барселоны" в текущем чемпионате Испании худшие стартовые показатели с сезона 2002/03.

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Матч "Алавеса" и "Барселоны" в рамках 8 тура Ла Лиги завершился вничью - 1:1. Сине-гранатовые с 62 минуты гостевого матча имели численное преимущество, но сумели только сравнять счет.



После этой игры на счету "Барселоны" стало 8 очков в 6 матчах. Столь малое количество очков после 6 стартовых матчей у каталонцев было 18 лет назад - в сезоне 2002/03.