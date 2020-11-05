Дани Алвес: у "Барселоны" не хватило яиц признать свою ошибку в отношении меня

Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону", рассказал, что хотел вернуться в каталонский клуб.

Фото: ФК "Барселона"

"Я предлагал "Барсе" вернуться. Я ушел в "Ювентус", чтобы доказать, что по-прежнему нахожусь на хорошем уровне.



Я хотел вернуться в "Барсу", и они нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать свою ошибку в отношении меня. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что заслуживаю, сегодня я бы продолжал играть за "Барсу", - приводит слова Алвеса RAC1.



Напомним, что Дани Алвес защищал цвета каталонского клуба в период с 2008 по 2016 год. С "Барселоной" бразилец 6 раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.



После ухода из "Барсы" Алвес играл в "Ювентусе" и "ПСЖ". На данный момент 37-летний футболист выступает за бразильский "Сан-Паулу".



Источник: Goal